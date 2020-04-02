ВГИК открыл доступ к дипломным работам и короткометражкам знаменитых режиссеров

У людей появилось больше свободного времени. Будет неплохо, если займутся самообразованием, например, посмотрят студенческие работы Тарковского, Шукшина, Говорухина, Михалкова и Кончаловского, сказал газете ВЗГЛЯД ректор ВГИК Владимир Малышев, комментируя решение открыть свободный доступ к архиву ведущего киновуза страны.

«Доступ открыт на сайте ВГИКа. Можно ознакомиться не только с дипломными работами, с которых начинали свой путь будущие знаменитые советские режиссеры, но и с короткометражками современных кинематографистов, наших выпускников. Здесь и документальные, и анимационные фильмы, несколько студенческих спектаклей», – сказал Владимир Малышев, ректор Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени Герасимова, президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры.

Помимо упомянутых режиссеров, на сайте доступны работы Федора Бондарчука, Элема Климова, Киры Муратовой, других мэтров советского кино, а из современных мастеров – в частности, фильмы Алексея Германа-младшего и Ивана Охлобыстина.

По словам Малышева, в открытый доступ выложен и курс лекций педагогов ВГИКа по режиссуре и анимации. Полностью архив будет постепенно открываться в течение ближайших дней. «Каждый год во ВГИКе делается около ста короткометражных фильмов, курсовых, дипломных работ, так что – запас немалый. Мы будем и дальше постоянно выкладывать его», – рассказал собеседник.

По мнению ректора, современные сериалы могли набить оскомину многим зрителям, зато архив ВГИКа внесет «некое разнообразие». Он не исключает, что под впечатлением от увиденного больше молодых людей захочет поступать во ВГИК. «Это образовательный проект, эти материалы расширяют кругозор. Что-то будет интересно не только взрослым, но и детям», – добавил Малышев.

Малышев пообещал, что в случае явного запроса со стороны аудитории ВГИК начнет организовывать творческие встречи с режиссерами и актерами в формате видеоконференции. Для этого у института есть необходимое оборудование и студия.

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«Еще до появления коронавируса мы хотели привлечь молодых зрителей к диалогу в Сети по поводу наших фильмов. Такая дискуссионная площадка молодежи нужна, ведь взрослое поколение очень поверхностно знает эти проблемы», – считает Малышев.

Напомним, что в четверг президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в четверг сообщил: режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Глава государства отметил, что нерабочая неделя дала России выиграть время для упреждающих действий в борьбе с распространением коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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