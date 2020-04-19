Президент Чехии призвал оставить границы закрытыми еще на год

Государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год для предотвращения новой волны эпидемии, заявил президент Чехии Милош Земан в эфире пражского радио F1.

«Я придерживаюсь мнения, что государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год. Иначе зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии. Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны. В любом случае будем ориентироваться на советы медиков», – приводит слова Земана РИА «Новости».

В субботу глава чешского минздрава Адам Войтех заявил, что путешествия без ограничений, как это было до пандемии, вряд ли возможны в обозримом будущем. По его словам, возможен лишь классический туризм в отношении некоторых стран с малым риском заражения коронавирусом. Предварительные переговоры о возможном обмене туристами сейчас ведутся со Словакией и Хорватией.

Чешский президент в своем радиовыступлении также коснулся вопроса об обязательном ношении защитных масок на лице. В последние дни все больше граждан республики стали нарушать это правило действующего в стране карантина.

«Во-первых, я хочу напомнить о штрафе в 10 тыс. крон (около 400 долларов), который грозит за отсутствие маски на лице. А во-вторых, прошу уважаемых сограждан выдержать еще один месяц, возможно, полтора месяца. В человеческой жизни один месяц – это очень короткий период, лучше его пережить с маской на лице, чем рисковать заражением (коронавирусом)», – сказал Земан.

По данным на вечер воскресенья, в Чехии зафиксировано 6701 положительный результат теста на коронавирус, 186 человек умерли (из них пять – в течение последних суток), 1298 вирус-положительных выздоровели.

Напомним, в среду Еврокомиссия рекомендовала выдержать месяц между этапами снятия карантинным мер. Ранее в ЕК заявили, что нескоординированная отмена карантинных мер различными странами Евросоюза приведет к политическим трениям внутри сообщества.

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