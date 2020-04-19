Путин заявил о преодолении фобий перед возрождением СССР

Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что «фобии прошлого» и страх перед возрождением СССР постепенно преодолеваются на постсоветском пространстве.

«Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий [идет] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», – передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что все участники интеграционных процессов на постсоветском пространстве чувствуют эти преимущества – везде страны пытаются повысить уровень своей конкурентоспособности за счет объединения усилий.

«Для республик бывшего Советского Союза – это абсолютно естественное дело», – подчеркнул президент.

«Вести» отмечают, что небольшое интервью Путин дал еще 1 октября 2019 года, однако это заявление прозвучало в эфире впервые.

«У нас есть общий язык, межнационального, межгосударственного общения – это русский. Во всех странах свободно говорят на русском языке. Это огромное преимущество. У нас общая, доставшаяся от единой страны, инфраструктура транспорта, энергетики, связи. Это еще одно колоссальное преимущество интеграции», – сказал президент.

По его словам, западные коллеги «до недавнего времени вообще даже не хотели разговаривать» с ЕАЭС. Путин подчеркнул, что это именно экономическое, а не политическое и не военное объединение. Президент России выразил мнение, что на Западе просто боятся конкуренции.

«Они не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента. Но, а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей. Поэтому здесь нет ничего удивительного, кроме того, что мы до сих пор не продвинулись на этом пути так, как мы могли бы это сделать, и могли быть еще более эффективными», – подчеркнул Путин.

В феврале Путин заявил, что Россия является правопреемницей СССР и это очевидный факт.