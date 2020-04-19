Израиль ослабит режим карантина на две недели

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об ослаблении на две недели режима карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. После этого будет дана оценка последствиям от действий властей.

«Если они оправдают себя, то мы взвесим возможность дополнительных ослаблений режима карантина. Если мы окажемся перед лицом новой вспышки эпидемии, придется вернуться к существовавшим ранее ограничениям», – передает слова Нетаньяху «Коммерсант».

Новые меры начнут вступать в действие с 19 апреля поэтапно – на предприятия в этот день смогут вернуться 30% сотрудников. Поэтапно будет восстановлена и работа общественного транспорта. Также откроют магазины электроники, товаров для дома, компьютерной техники, книг. Условием является их расположение не в торговых центрах.

Кроме того, частично восстановят работу школы для учащихся с особыми потребностями и ясли, разрешат заниматься спортом парами на улице на расстоянии не более 500 метров от дома.

Также решено возобновить совместные молитвы, в которым не должно участвовать более 10 человек.

Министр здравоохранения Моше Бар Симан-Тов заявил, что успех карантина зависит от готовности граждан строго выполнять распоряжения минздрава и правительства.

В Израиле зафиксировано 13 тыс. 265 случаев заражения коронавирусом, 164 человека умерли.

6 апреля Нетаньяху объявил о введении в стране полного карантина на время первых дней празднования еврейского праздника Песах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД