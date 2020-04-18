Депутат Мособлдумы умер от коронавируса

В результате вызванного коронавирусом нового типа заболевания умер депутат Московской областной думы от «Единой России» Иван Жуков, который работал в региональном парламенте с 1997 года, сообщил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

«Чертов коронавирус вырвал тебя из нас. Все эти дни мы говорили друг другу: Жуков выздоровеет Конечно, справится, одолеет. Да, в реанимации, но выкарабкается же. Ведь ты неуемный, беспокойный, «ершистый», как ты говорил. С чего бы тебе уходить вот так – когда столько дел, не переделать. И везде ты успевал, выкладывался. Теперь – как обрыв в потоке света. Больно очень. Аж скулы сводит. Теперь мы без тебя, Иван Николаевич», – написал Сухин на своей странице «ВКонтакте».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил наградить депутата посмертно региональным орденом «За доблесть и мужество», пишет «Московский комсомолец».

Жуков работал в Мособлдуме с 1997 года, работал в комитете по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики. Ему было 63 года.

Источник «Коммерсанта», близкий к Ивану Жукову, подтвердил смерть депутат, но отказался подтверждать, что у него был подтвержден коронавирус.

На официальном сайте Мособлдумы появилось сообщение о смерти депутата и соболезнования.

Напомним, в России за сутки подтвердили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса. Общее количество вирус-положительных – 36 тыс. 793 человека. За весь период умерли 313 человек.