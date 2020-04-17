Названо число проходящих клинические испытания лекарств от коронавируса в России

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17 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 18:48  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
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Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
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              Названо число проходящих клинические испытания лекарств от коронавируса в России

              17 апреля 2020, 17:29

              Текст: Алексей Дегтярев

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              На текущий момент в России проходят клинические испытания пять препаратов для лечения коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

              «Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата», – заявил министр на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах, передает РИА «Новости».

              Он добавил, что в ближайшее время в стране появятся семь новых тест-систем для диагностики этого заболевания. Все системы должны быть зарегистрированы Росздравнадзором, отметил Мурашко, сообщает ТАСС.

              На данный момент в стране зарегистрированы уже 12 тест-систем.

              Он отметил, что федеральные центры дистанционно консультируют тяжелых пациентов с коронавирусом, находящихся в клиниках.

              «Адаптация системы здравоохранения под новые вызовы происходит, сегодня уже все регионы в это включаются, включая амбулаторный и стационарный этап. Формируются новые подходы к диагностике и лечению», – добавил министр.

              Научное сообщество с учетом международного опыта выработало несколько схем лечения.

              «Мы выпустили уже пятую версию методических рекомендаций, они обновляются регулярно. Эти схемы детально описаны, в том числе по диагностике, лечению и безопасности работы персонала», – пояснил Мурашко.

              Он отметил, что есть обнадеживающие результаты тестирования лекарств от коронавируса.

              «Начинаем проработку уже для производственных площадок, которые смогут разместить непосредственно данный продукт на своих производственных линиях. По всем направлениям мы готовимся параллельно», – сказал Мурашко.

              Он отметил, что в некоторых регионах у ведомства есть неплохой запас по койко-местам для борьбы с коронавирусом.

              «Сегодня мы имеем неплохой запас (коек), но тем не менее по вашему поручению разрабатываются планы по дополнительному вовлечению коек при необходимости, в том числе федеральных медицинских организаций, которые находятся в регионах нашей страны», – сказал министр президенту Владимиру Путину во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.

              Ведомство планирует перепрофилировать еще 44 учреждения за пределами Москвы на борьбу с коронавирусом, добавил он.

              «Разрабатываются планы по дополнительному вовлечению коек при необходимости, в том числе в федеральных медицинских организациях, которые находятся в регионах нашей страны. Мы планируем, помимо Москвы, перепрофилировать еще 44 медицинские организации, это более 5 тыс. коек», – подчеркнул глава ведомства.

              «Последние два месяца мы фактически провели переподготовку всеми методами дистанционными, очными, где это было возможно, более 1 млн 200 тыс. человек медицинских работников», – сказал министр.

              Мурашко отметил, что в некоторых регионах властям требуется мобилизовать усилия для борьбы с заболеванием.

              «Хотелось бы отметить, что нужно обратить внимание Иркутской области, Удмуртии, вы упомянули республику Коми, Владимирскую область, ну и, наверное, Забайкальский край тоже должен принять ряд мер по ускорению», – заявил он.

              В ходе совещания Путин сообщил, что в Коми и во Владимирской области складывается сложная ситуация с распространением коронавируса, губернаторы регионов должны отчитаться.

              Кроме того, Путин отметил, что проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы.

              Он также заявил, что заявил, что работа по созданию коечного фонда в России должна быть завершена к 28 апреля.

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