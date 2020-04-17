Названо число проходящих клинические испытания лекарств от коронавируса в России

На текущий момент в России проходят клинические испытания пять препаратов для лечения коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата», – заявил министр на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в ближайшее время в стране появятся семь новых тест-систем для диагностики этого заболевания. Все системы должны быть зарегистрированы Росздравнадзором, отметил Мурашко, сообщает ТАСС.

На данный момент в стране зарегистрированы уже 12 тест-систем.

Он отметил, что федеральные центры дистанционно консультируют тяжелых пациентов с коронавирусом, находящихся в клиниках.

«Адаптация системы здравоохранения под новые вызовы происходит, сегодня уже все регионы в это включаются, включая амбулаторный и стационарный этап. Формируются новые подходы к диагностике и лечению», – добавил министр.

Научное сообщество с учетом международного опыта выработало несколько схем лечения.

«Мы выпустили уже пятую версию методических рекомендаций, они обновляются регулярно. Эти схемы детально описаны, в том числе по диагностике, лечению и безопасности работы персонала», – пояснил Мурашко.

Он отметил, что есть обнадеживающие результаты тестирования лекарств от коронавируса.

«Начинаем проработку уже для производственных площадок, которые смогут разместить непосредственно данный продукт на своих производственных линиях. По всем направлениям мы готовимся параллельно», – сказал Мурашко.

Он отметил, что в некоторых регионах у ведомства есть неплохой запас по койко-местам для борьбы с коронавирусом.

«Сегодня мы имеем неплохой запас (коек), но тем не менее по вашему поручению разрабатываются планы по дополнительному вовлечению коек при необходимости, в том числе федеральных медицинских организаций, которые находятся в регионах нашей страны», – сказал министр президенту Владимиру Путину во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.

Ведомство планирует перепрофилировать еще 44 учреждения за пределами Москвы на борьбу с коронавирусом, добавил он.

«Разрабатываются планы по дополнительному вовлечению коек при необходимости, в том числе в федеральных медицинских организациях, которые находятся в регионах нашей страны. Мы планируем, помимо Москвы, перепрофилировать еще 44 медицинские организации, это более 5 тыс. коек», – подчеркнул глава ведомства.

«Последние два месяца мы фактически провели переподготовку всеми методами дистанционными, очными, где это было возможно, более 1 млн 200 тыс. человек медицинских работников», – сказал министр.

Мурашко отметил, что в некоторых регионах властям требуется мобилизовать усилия для борьбы с заболеванием.

«Хотелось бы отметить, что нужно обратить внимание Иркутской области, Удмуртии, вы упомянули республику Коми, Владимирскую область, ну и, наверное, Забайкальский край тоже должен принять ряд мер по ускорению», – заявил он.

В ходе совещания Путин сообщил, что в Коми и во Владимирской области складывается сложная ситуация с распространением коронавируса, губернаторы регионов должны отчитаться.

Кроме того, Путин отметил, что проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы.

Он также заявил, что заявил, что работа по созданию коечного фонда в России должна быть завершена к 28 апреля.

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