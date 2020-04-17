Собянин попросил выделить 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом

Власти Москвы попросили Минобороны выделить 20 бригад специалистов-реаниматологов для борьбы с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом.

«Самое главное не только разворот коек, мощностей, но и кадры. В первую очередь, для такой работы требуются бригады реанимации. Я к вам обращался с просьбой дать поручение министерству обороны выделить для Москвы 20 бригад специалистов в области реанимации. С министром обороны мы отработали ваше поручение, как он доложил, они приступили к работе», – казал Собянин, сообщает ТАСС.

При этом, по словам градоначальника, Москва в борьбе с коронавирусом идет не по самому негативному сценарию.

«С учетом тех мероприятий, которые мы проводим по ограничению движения, самоизоляции, мы все-таки видим, что мы идем не по самому плохому сценарию. А это значит, что наша медицинская система начинает работать в таком плановом, нормальном режиме, с запасом прочности», – приводит слова Собянина РИА «Новости».

Сейчас пациентов с коронавирусом принимают около 13 тыс. коек в Москве. «Ситуация в Москве непростая, поэтому естественно, что такой одной больницы нам совершенно недостаточно, поэтому мы активно переводим из обычного режима в режим борьбы с коронавирусом другие московские клиники. Всего, как я докладывал вам, запланировано около 30 тыс. больничных коек ... В настоящее время 13 тыс. больничных коек уже принимают пациентов в боевом режиме», – добавил Собянин.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу в ходе видеосвязи с президентом Владимиром Путиным заявил о создании группировки из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусом.

В России за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в России выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.