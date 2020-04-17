Глава Роспотребнадзора оценила динамику распространения коронавируса в России

В России выросла выявляемость коронавируса, сейчас страна находится на втором месте в мире по числу проводимых тестов на инфекцию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге.

«У нас выросла выявляемость. Чем больше мы охватываем населения, а я хочу сказать, что Российская Федерация сегодня на втором месте по общему числу проводимых тестов», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она подчеркнула, что в России виден эффект от всех принятых в рамках борьбы с коронавирусом мер. «Я совершенно однозначно могу сказать и четко, что эффект от всех мер, которые мы предпринимаем, сегодня есть. Растущие цифры – это совершенно объективные цифры, и мы сегодня не боимся говорить полную правду, говорить все цифры, которые у нас сегодня есть», – сказала Попова.

При этом, по словам главы ведомства, удельный вес заболевших россиян без симптомов вырос до 45-50%



«Если еще две недели назад в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей без симптомов, у которых обнаружен вирус, но симптомов нет, составляло 10-12%, максимум – 20%, то за последние дни удельный вес таких людей составляет от 45-50%. Это важная, значимая цифра, которая показывает активность выявления инфицированных людей в Российской Федерации. При том, что удельный вес пневмонии практически не растет», – пояснила Попова.

Кроме того, добавила она, заболеваемость коронавирусом на 100 тыс. населения в России в пять раз ниже, чем в Канаде. В эпидемиологии принято считать инфицированных не абсолютным количеством случаев, а относительными показателями – в расчете на 100 тыс. населения.

«Показатель для Российской Федерации на сегодняшний день на 100 тысяч населения составляет порядка 17, и это в пять раз ниже чем в Канаде, в 10 раз ниже чем в Германии и в 20 раз ниже чем в Швейцарии. Мы считаем такое сравнение гораздо более корректным и ориентируемся на заболеваемость на определенное количество населения, как это принято для этой инфекции, на 100 тысяч населения», – уточнила Попова.

«Российская Федерация сохраняет очень плавный и медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14% до 16% в день», – сказала глава Роспотребнадзора.



При этом, по словам Поповой, в России 80% заболевших COVID-19 младше 60 лет: «В возрастной структуре тех, кого мы сегодня вносим в реестр инфицированных, которые сегодня демонстрируют своё, так скажем, знакомство с вирусом, и мы видим это в лабораторных исследованиях... 80% – это люди младше 60 лет, 5% – дети, и только 15% люди старше 60 лет».

Это значимые цифры, отметила она, так как свидетельствуют о том, что пожилые люди в России в значительной степени защищены. «Находясь дома и в изоляции, они не заболевают», – объяснила она.

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Напомним, в России за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек.

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