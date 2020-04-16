МИД призвал срочно помочь беженцам из-за угрозы распространения коронавируса

Необходимо срочно оказывать полноценную помощь беженцам и внутренне перемещенным лицам, уязвимым для распространения коронавирусной инфекции, а также странам, принимающим у себя этих лиц, заявил российский МИД.

«Исходим из необходимости срочного оказания полноценной помощи весьма уязвимым для коронавирусной инфекции беженцам и ВПЛ, равно как самим странам, принимающим данные категории лиц. При этом считаем недопустимым попытки использовать подобное содействие в политических и иных целях, далеких от соображений гуманности и беспристрастности», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Кроме того, подтверждается актуальность «незамедлительного и полного отказа от односторонних санкций», а также других ограничений, которые подрывают возможности государств по развертыванию эффективной борьбы с пандемией.

Подчеркивается, что в мире «остро стоит угроза масштабного распространения вируса» среди беженцев.

«Так, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки наибольшую обеспокоенность внушают риски распространения вируса в затронутых кризисами Сирии, Ираке и Ливии, системы здравоохранения которых сильно пострадали и нуждаются в поддержке», – заявили в МИД.

Отметим, еще 11 марта сообщалось, что переполненный лагерь беженцев Мория на греческом острове Лесбос остался без еды и медицинской помощи после вспышки коронавируса и вызванной ею волны насилия в отношении мигрантов.