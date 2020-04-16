Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации коронавирусом

Глава Пятигорска (Ставропольский край) Андрей Скрипник написал заявление об отставке в связи с распространением COVID-19, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Николаевича Травнева», – передает его слова ТАСС.

Тем временем в Пятигорске по предписанию Роспотребнадзора вводится карантин.

Губернатор в Instagram отметил, что «в городе очень непростая эпидобстановка по коронавирусу. Опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней».

«Чтобы распространение болезни не стало массовым, надо срочно ломать эту ситуацию. Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом», – отметил Владимиров.

В четверг в Пятигорске были выявлены еще семь зараженных коронавирусом, общее число случаев достигло 29, из них двое выздоровели. Более 300 контактных находятся в режиме изоляции, передает РИА «Новости».