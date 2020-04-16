Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации коронавирусом

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НОВОСТЬ ЧАСА:США заявили о призыве лидеров G7 реформировать ВОЗ
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Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим
Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе
Почему власти не вводят режим ЧС
Житель Пекина: К русским отношение изначально лучше, чем к американцам
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Из хороших украинских детей делают деревянных солдат
Павел Волков, публицист
Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...
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Поднимать психотравмы на знамя – это тренд поколения
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Бесценным, единственным и неповторимым, разумеется, мнит себя каждый. Ну что ж теперь делать-то. Ну каждый единственный, это понятно. А в поколении старше тридцати еще и каждый второй травмированный. Подробности...
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Россия – большой остров для выживания и развития
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сейчас-то видно, что глобализация – это фикция, глобальная разводка мировых эксплуататоров. Пока все было тучно, пышно и хорошо, в нее верили. Сейчас не так, поэтому можно говорить об альтернативе. А именно – о самодостаточной и суверенной экономике. Подробности...
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Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»
Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта МиллеПодробности...
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
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