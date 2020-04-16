Возле черной дыры в центре Млечного пути найдено новое подтверждение теории относительности

Ученые с помощью самого большого телескопа на Земле нашли звезду, которая движется по орбите сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути, что подтверждает теорию относительности Эйнштейна.

Звезда S2 вращается вокруг черной дыры Стрелец А* по розеткообразной, а не эллептической орбите, установили ученые, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Astronomy and Astrophysics.

Положение ближайшей точки, к которой приближается звезда к черной дыре, меняется с каждым оборотом. Именно такая траектория вращения у подобного небесного тела должна быть в таких условиях в случае, если теория относительности Эйнштейна верна.

«Согласно общей теории относительности Эйнштейна, связанные орбиты двух космических тел не замкнуты ... а прецессируют в плоскости пространства. Это знаменитое явление, которое впервые было зафиксировано в случае с орбитой вращения Меркурия вокруг Солнца – стало первым доказательством в пользу общей теории относительности. Спустя сто лет мы обнаружили такой же феномен в движении звезды, вращающейся вокруг компактного радиоисточника Стрельца А* в центре Млечного пути», – отметил ответственный за исследование глава Института внеземной физики имени Макса Планка Райнхард Генцель.

Один оборот звезды S2 вокруг черной дыры занимает 16 лет, ученым потребовалось 27 лет, чтобы обнаружить этот феномен.

Открытие позволит ученым больше узнать о зоне около черной дыры, расположенной в центре Млечного пути.

В марте ученые, основываясь на данных космического телескопа Gaia, определили диаметр гало темной материи – сферической области, на которую распространяется гравитационное поле Млечного Пути.