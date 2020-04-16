Эксперты оценили работу партий в условиях распространения коронавируса

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Доллары США теперь раздают практически всем и даромФото: Robin Hausmann/Global Look Press
США вливают гигантские средства в спасение своей экономики, агонизирующей из-за коронавируса. Раздача «денег с вертолета» напоминает происходившее в 2008 году, но только в куда более крупном масштабе. Почему США действуют именно по такому сценарию и какими страшными последствиями все это может грозить мировой экономике?  Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
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Житель Пекина: К русским отношение изначально лучше, чем к американцам

Сегодня многие китайцы с опаской относятся к любым иностранцамФото: Andy Wong/AP/ТАСС
«Долгое время иностранцы чувствовали, что некоторые проступки, за которые китайца накажут, нам простят. Ну иностранец, «лаовай», ничего не понимает, что с него взять», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в Пекине блогер Александр Копысов. Теперь, после эпидемии, по его словам, иностранцам не делают никаких поблажек. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Поднимать психотравмы на знамя – это тренд поколения

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Бесценным, единственным и неповторимым, разумеется, мнит себя каждый. Ну что ж теперь делать-то. Ну каждый единственный, это понятно. А в поколении старше тридцати еще и каждый второй травмированный. Подробности...
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Россия – большой остров для выживания и развития

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сейчас-то видно, что глобализация – это фикция, глобальная разводка мировых эксплуататоров. Пока все было тучно, пышно и хорошо, в нее верили. Сейчас не так, поэтому можно говорить об альтернативе. А именно – о самодостаточной и суверенной экономике. Подробности...
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Сейчас жизненно важно быть оптимистами

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В экономике прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и основанием для роста экономики. Подробности...
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              Эксперты оценили работу партий в условиях распространения коронавируса

              16 апреля 2020, 15:01

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              Политические партии России по-разному участвуют в работе по противодействию распространения коронавируса, но стараются помочь населению страны, заявили эксперты в ходе онлайн-дискуссии.

              Мероприятие было посвящено эффективности мер по противодействию эпидемии и их зависимости от позиции гражданского общества, а также значению в этих условиях деятельности политических партий, передает РИА «Новости».

              Директор Института новейших государств Алексей Мартынов представил исследование «Стресс-тест для Думы», подготовленное по итогам изучения активности депутатов Госдумы и внепарламентских депутатов, а также политических партий в период пандемии.

              «Партии активно перестроили свою повестку и так или иначе в ней идут, я имею в виду повестку, в которой идет вся страна сегодня, – борьба с распространением коронавируса, борьба с эпидемией, минимизация последствий, прямая помощь людям, волонтерство», – сказал Мартынов.

              По его данным, партия «Единая Россия» демонстрирует наиболее активную работу, при этом КПРФ не предлагает реальных проектов в «контексте общенациональной повестки», ЛДПР «адаптирует свои старые идеологемы под новую повестку». Справедливороссы интегрируют наработки других партий, но не ведут реальной работы, считает Мартынов.

              Из непарламентских партий наиболее активную работу проводит Партия пенсионеров, потому что их аудитория находится в зоне риска.

              «Сегодня многие люди, в том числе и политики, и партии, действуют не ради расширения аудитории, не ради политических целей, а в рамках общенациональной повестки борьбы с вызовом (коронавирусом)», – заявил Мартынов.

              С ним согласился заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко. Он рассказал о мерах, которые партия принимает в текущих условиях и напомнил, что работа закончился не завтра, поэтому всем партиям необходимо объединить усилия.

              «Это не та тема, чтобы говорить о каких-то политических бонусах. Речь идет о вызове национального масштаба, речь идет о том, что мы сейчас, без ложного пафоса, все сообща ведем борьбу за нашу с вами жизнь и за здоровье наших сограждан», – сказал Ревенко.

              Гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, рассказал об исследовании деятельности политических партий в регионах. По его словам, в субъектах РФ заметна деятельность лишь партии «Единая Россия», остальные партийные деятели на местах выступают в роли советников, но не активных деятелей.

              «Заметен переход от практических действий в режим виртуальных советов и рекомендаций. Почему-то партийцы считают, что это лучшее, что они сейчас могут сделать в стране», – заявил Старовойтов.

              Председатель партии «За правду» Захар Прилепин заявил, что при условии финансовых ограничений партия занимается поддержкой малоимущих, для этого было оперативно открыто 50 волонтерских штабов для помощи населению. Отдельно члены партии запустили горячую линию для граждан, а также сервис консультаций и вебинаров для малого и среднего предпринимательства.

              «У нас есть огромное количество законных возможностей так или иначе поддерживать предпринимателей, и самое главное на данном этапе – оповестить бизнесменов средней руки и серьезных бизнесменов о том, что они могут в правовом поле добиться от государства и от всех причастных структур», – рассказал Прилепин.

              Отделение для больных с подозрением на коронавирусную инфекцию в городской клинической больнице №67 имени Л. А. Ворохобова

              Зампредседателя центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ворожцов рассказал о деятельности партии в условиях пандемии. Так, была опубликована серия роликов с информацией о коронавирусе, а также публикации с советами о мерах безопасности в условиях карантина. К тому же депутаты подготовили предложение сделать следующий год Годом врачей и людей старшего возраста. Также партия выступила с инициативой перенести парад Победы на 3 сентября.

              Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, отвечая на вопрос, почему некоторые политические партии не демонстрируют активных действий, заявил, что обострились все негативные тенденции, наблюдавшиеся внутри самих партий. В качестве примера он привел партию «Справедливая Россия», которая, по его словам, в последнее время переживает тяжелый финансовый и организационный кризис. ЛДПР и КПРФ, считает эксперт, декларируют лозунги, с которыми они выступают последние двадцать лет, и не успевают оперативно изменяться.

              При этом он отметил конструктивные шаги Партии роста Бориса Титова, которая успела подготовить предложения для помощи предпринимательскому сектору.

              «Из кризиса те, кто работал и помогал, выйдут обновленными и с большой поддержкой. Новые партии получат свои политические дивиденды, это все будет конвертировано. Понятно, что это делается не для этого, а для помощи людям, но тем не мене они это все оценят», – предположил Матвейчев.

              Онлайн-дискуссия была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

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