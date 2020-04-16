Вирусолог: Тополиный пух действительно может стать разносчиком COVID-19

Цветение тополя действительно может поспособствовать распространению нового коронавируса, так как после дождя его пух упадет на землю или асфальт, впитает в себя возможный вирус, высохнет и полетит заражать здоровых людей, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина заявила, что во время цветения тополя возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания, в связи с чем страдающие от аллергии попадают в зону риска заразиться новым коронавирусом. Также она полагает, что тополиный пух может стать разносчиком инфекции.

«Я не знаю, представляет ли коронавирус большую опасность для аллергиков во время обострения. Но я предполагаю, что сам тополиный пух, теоретически, может действительно стать распространителем. После дождей он опадает на асфальт, землю, где и сконцентрирован вирус, пух его впитывает. А потом, когда все высыхает, пух летит распространять инфекцию», – говорит Бутенко.

Вирусолог подчеркивает, что все это его теоретические предположения. При этом он основывался на данных от китайских ученых из Уханя, которые изучали, где в больничных палатах пациентов, которые лежат с различной тяжестью, больше всего скапливается коронавируса. В результате пол оказался одним из тех мест и предметов, на котором обнаружили наибольшее скопление инфекции.

«Дело в том, что при кашле или насморке выделения в первую очередь оседают на полу, поэтому, походив по улице, также необходимо продезинфицировать свою обувь, чтобы не приносить инфекцию домой. Для этого достаточно на входе в квартиру или дом просто постелить тряпочку или коврик, смоченный дезинфицирующим раствором, о который и нужно тщательно вытирать обувь после прогулки», – объясняет Бутенко.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что заразиться коронавирусом через карту, приложенную к терминалу в магазине, практически невозможно, если человек не трогает глаза, нос и рот вне дома.