Первый канал рассказал, как пройдет шоу «Голос.Дети»

Дополнительный этап шоу «Голос.Дети» выйдет в прямом эфире 17 апреля в 21.30, однако с соблюдением строгих мер контроля и профилактики – без зрителей в студии, сообщили в пресс-службе Первого канала.

«Студия, гримерки и прочие помещения пройдут профессиональную дезинфекцию. Все участники съемок сдают тест на коронавирус. При входе в студию будут проводиться индивидуальная дезинфекция, замер температуры и выдача средств защиты. Все, кроме тех, кто в кадре, будут в масках и перчатках. Каждые три часа – дезинфекция всех поверхностей. Даже рукопожатия и объятия на съемке 17 апреля не допускаются», – цитирует пресс-служба главного продюсера музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрия Аксюту.

Отмечается, что в студии не будет зрителей – участие примут минимальное число людей, необходимых для обеспечения прямого эфира, передает РИА «Новости».

«Шанс вернуться в проект получат девять вокалистов, которые успешно выступили в «Поединках», но не прошли этап «Песня навылет». Впервые в этом сезоне конкурсную судьбу участников будут решать не наставники, а зрители. По итогам выпуска трое сильнейших присоединятся к ранее выбранным финалистам», – говорится в пресс-релизе.

Также в пресс-службе указали, что доход Первого канала и других партнеров, собранный в ходе зрительского голосования, будет направлен в Центр «Антон тут рядом» – центр обучения, творчества и социализации детей, подростков и молодых людей с аутизмом.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса пришлось отложить съемки специального эпизода сериала «Друзья (Friends)».

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