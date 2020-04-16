Москва и Киев подтвердили начало обмена в Донбассе

Представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов и офис украинского лидера Владимира Зеленского заявили о старте нового этапа обмена пленными на Донбассе.

«Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан», – приводит ТАСС сообщение офиса.

Также процедуру обмена пленными подтвердил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

«В районе пропускного пункта «Майорск» началась процедура обмена между Киевом и Донецком. Подготовка к обмену обсуждалась в рамках Контактной группы, сегодня это решение выходит на реализацию», – цитирует РИА «Новости» Грызлова.

В свою очередь представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Дарья Морозова заявила, что процедура первого в 2020 году обмена пленными уже завершилась.

Она прошла в районе контрольно-пропускного пункта «Горловка – Майорское» на линии соприкосновения сторон. В ближайшее время представители ДНР официально огласят формулу обмена. Никаких происшествий в ходе обмена не зафиксировано.

В связи с опасностью распространения коронавируса сотрудники силовых ведомств, а также пленные были в защитных масках.

В четверг началась процедура обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом в Донбассе.

Ранее сообщалось, что обмен пленными между Донецком и Киевом пройдет до пасхальных праздников по формуле «10 на 8». ЛНР и украинская сторона договорились провести обмен удерживаемыми лицами по формуле «11 на восемь» не позднее 17 апреля.

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