Коронавирус диагностировали у 668 французских военных

У 668 французских военнослужащих, в том числе с авианосца «Шарль де Голль», обнаружен коронавирус, сообщило минобороны Франции.

Авианосец «Шарль де Голль» прибыл в Тулон. «Моряки в настоящее время находятся в изоляции на 14 дней в военном корпусе в пределах военно-морской базы Тулона», – говорится в сообщении министерства.

«Вечером 14 апреля были протестированы 1767 моряков военно-морской группы. Подавляющее большинство тестов на данном этапе прошли моряки авианосца. 30% тестов еще не дали результаты. 668 выявили положительный результат», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там добавили, что 31 человек был госпитализирован в военный госпиталь в Тулоне, один из них – в реанимации.

10 апреля министерство обороны Франции сообщило о 50 положительных результатах тестирования на коронавирус на борту авианосца «Шарль де Голль».

Накануне сообщалось, что во Франции коронавирусом заболели более 100 тыс. человек, умерли более 15 тысяч.