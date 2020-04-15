СПЧ: Объявленные Путиным меры поддержки снимают наболевшие вопросы работодателей

Новые меры поддержки российской экономики, озвученные президентом Владимиром Путиным, снимают наболевшие вопросы, с которыми работодатели обращаются в Совет по правам человекам, заявила член СПЧ, эксперт «горячей линии» по мерам поддержки общества и бизнеса Татьяна Мерзлякова.

«Президент снова выбрал человека, потому что помощь малым компаниям очень необходима. Взять средства неоткуда. На нашу горячую линию приходят вопросы, когда работодатели спрашивают, где взять деньги для того, чтобы оплатить эти нерабочие дни? А работники пишут, что их отправляют в вынужденные неоплачиваемые отпуска. И вот сегодня прозвучали конкретные ответы президента на вопросы работодателей. Такое ощущение, что президент читает все эти вопросы», – приводятся ее слова на сайте СПЧ.

Она добавила, что как уполномоченный по правам человека в Свердловской области она особо благодарна за поддержку авиационной отрасли.

«На примере «Уральских авиалиний» мы видим, что сегодня там стоит главным вопрос, как, за счет чего компании сохранить коллектив», – сказала Мерзлякова.

Важными мерами назвал решения президента член СПЧ, экс-министр экономики, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.

«Я считаю, что с политической точки зрения это весьма важно, важно чтобы поддержку чувствовали люди, которые получают заработную палату», – сказал он.

Член Совета, политолог Леонид Поляков считает, что президент в сегодняшнем выступлении дал понять, что у государства есть четкий план относительно того, как удержать экономику.

«Ситуация такая, что нужен постоянный контроль, быстрые оперативные и управленческие решения в связи с тем, что ситуация с коронавирусом развивается по неблагоприятному сценарию, и это влияет как на состояние здоровья граждан России, так и на экономические условия существования нашей страны, а эти вещи взаимосвязаны. Из этого выступления мне стало понятно, что у президента есть план. Системный, продуманный план поддержки российской экономики. Мне кажется, что эти меры, которые предложил президент, позволят продолжить функционировать предприятиям в кризисной ситуации в приемлемом режиме», – считает Леонид Поляков.

Ранее президент Владимир Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства. По его словам, такие выплаты можно будет направить в том числе на зарплаты сотрудников в апреле и мае. Также он озвучил ряд других мер поддержки.