Российская туротрасль из-за коронавируса недополучит в первом полугодии 1,5 трлн рублей

Российская туристическая отрасль из-за пандемии коронавируса, по предварительным оценкам, недополучит около 1,5 трлн рублей доходов только в первом полугодии 2020 года, говорится в письме руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

«Падение объемов продаж в сфере туризма Российской Федерации достигло уровня 90-100%. Как следствие, общий объем недополученных доходов отрасли туризма в Российской Федерации составит, по предварительным оценкам, около 1,5 трлн рублей только за первое полугодие 2020 года», – цитирует письмо ТАСС.

В эту цифру входят гостиницы, санаторно-курортные учреждения, дома отдыха и пансионаты, предприятия, предоставляющие услуги по оздоровлению, отдыху и развлечениям, туроператоров и турагентства, а также круизные и иные перевозки, включая на авто-, авиа- и железнодорожный транспорт.

Ростуризм предложил ряд налоговых послаблений для поддержки отрасли в период распространения коронавируса.

«В целях снижения негативных последствий текущей кризисной ситуации на отрасль туризма в РФ представляется необходимым рассмотреть следующие антикризисные меры государственной поддержки отрасли: отменить начисления социальных выплат с фонда оплаты труда на период от шести месяцев; отменить начисление НДФЛ на зарплаты сотрудников в период простоя предприятия», – сказано в письме.

Ранее сообщалось, что правительство выделит 3,5 млрд рублей на возмещение стоимости невозвратных билетов за рубеж и компенсацию затрат на вывоз туристов из-за границы.