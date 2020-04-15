Депутат заявил о спасении республики Алтай от коронавируса благодаря «принцессе Укока»

Мумия знаменитой алтайской «принцессы Укока» оберегает республику Алтай, которая осталась единственным регионом России без выявленных случаев коронавируса, заявил член госсобрания Алтая Ержанат Бегенов.

«Власти республики Алтай сработали на опережение и заранее ввели режим самоизоляции, ограничили границу с соседними регионами и с Москвой – это позволяет избегать заражения. Но самое главное, коренной народ считает, что нас оберегает от вируса знаменитая алтайская «принцесса Укока», которую почитают и любят алтайцы», – передает его слова РИА «Новости».

Речь идет о мумии женщины, найденной экспедицией археологов в 1993 году в кургане скифского времени на алтайском плато Укок. Возраст находки – более 2,5 тыс. лет. При этом мумия не является принцессой, и принадлежит другому этническому населению, не алтайцам.

Отметим, что республика Алтай осталась последним регионом России, где до сих пор не выявлено коронавируса.