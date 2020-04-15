Установлен нулевой пациент с коронавирусом в России

Взгляд
15 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:53  |  vz.ru
Разделы

Польша мешает Украине перейти на американский газ

Варшава оказалась на распутье: самой отказаться от российского газа или исполнить такую же мечту УкраиныФото: РИА Новости
Главный геополитический проект США и Украины по поставкам американского СПГ вместо российского газа ждет провал. Меморандум о поставках Киеву 6–8 млрд кубов СПГ из США может так и остаться никого не обязывающим документом. И виновным в этом окажется Польша. Варшава оказалась на распутье: она должна либо сама перейти на американский газ, либо предоставить эту возможность Украине. Подробности...
Перейти а раздел…

Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность

Белый дом ищет, как решить проблему переизбрания Трампа, на уровне внешней политики, пропаганды и обвинений в адрес Путина, Китая и ВОЗФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Шедевральной дезой» назвали в российском МИДе публикацию в американской газете The New York Times о «вине» Путина в развале американской науки и панике в США. Госсекретарю Помпео посоветовали не искать дезинформаторов далеко за пределами Штатов. Но проблема в том, что сам глава Госдепа и другие вашингтонские политики поступают точно так же – назначают другие страны виновниками своих бед. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных россиян: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите режим ЧС или ЧП. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
Перейти а раздел…

«Российского крота» в Киеве подвела конспирация

Валерий Шайтанов был задержан в собственном доме под КиевомФото: facebook.com/SecurSerUkraine
«Важнейшее разоблачение за всю историю независимости» Украины. Такими словами, ни больше ни меньше, руководство СБУ характеризует задержание собственного генерал-майора Валерия Шайтанова, одного из людей, проводивших спецоперации по заданию Порошенко. Есть ли основания полагать, что он действительно был российским разведчиком в Киеве? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Эпидемия напоминает пожар после кражи

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем удивительный феномен, как у государств (даже самых жестко-капиталистических, вроде США) радикально сменились приоритеты, и они пускают под откос собственные экономики ради здоровья людей. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Он воскрес, и мы «воскреснем»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены – и неприятные – мы переживаем прямо сейчас; наши привычки и планы рушатся. Но Пасха – это про то, что перемена может быть сокрушительно хорошей, «эвкатастрофой», то есть «благой катастрофой», взрывной переменой к лучшему. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Мир креативного класса уничтожен супом из Бэтмена

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идеи прекрасного нового мира, как оказалось, не способны выжить в реальности без щедрого финансирования политиками и правительствами. А привычка попивать полезный желудевый кофе, ведя подкасты вместо работы, и вовсе теперь под большим вопросом. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как мошенники используют коронавирус

    Как Ухань праздновал окончание карантина

    Кто и как женился в СИЗО

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
          • Могу вообще не выходить из дома

          • 1-2 раза в неделю

          • 3-4 раза в неделю

          • Ежедневно

          Вы хотите вернуться к работе в офисе после режима самоизоляции?
          • Да, мне нравится работать в офисе

          • Нет, дома лучше

          • Моя работа не предусматривает удаленного режима

          • У меня удаленная работа

          Как вы оцениваете степень опасности коронавируса?
          • Совершенно не опасен

          • Опасен не больше, чем грипп

          • Очень опасен для пожилых

          • Очень опасен для всех

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Общественной палате призвали изменить формат проверок в метро
              В Москве принудительно госпитализировали более 200 нарушителей карантинаВ России подтвердили 3388 новых случаев коронавирусаВирусолог отреагировал на прекращение финансирования ВОЗ со стороны СШАМировому спросу на нефть спрогнозировали падение до уровня 1995 года
              Собянин потребовал исключить образование очередей в метро из-за проверокНорвежский политик обратился к жителям Крыма из-за коронавирусаБилл Гейтс раскритиковал решение Трампа остановить финансирование ВОЗОбъемы денежных переводов из России в Грузию резко сократились
              Названа главная опасность бессимптомного течения COVID-19Назван последний регион России без коронавирусаИсламисты из Таджикистана готовили теракт в ГерманииКонструкторы ракеты для «Морского старта» решили уволиться

              Главная тема


              "Российского крота" в Киеве подвела конспирация

              поиск «виноватых»


              Захарова отреагировала на приостановку США финансирования ВОЗ

              РСЗО «Ольха»


              Эксперт оценил способность Украины нанести ракетный удар по России

              Видео

              плюсы и минусы


              Почему власти не вводят режим ЧС

              «Шедевральная деза»


              Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность

              сексуальный скандал


              Американские либералы загнали себя в ловушку

              массовые погромы


              «Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса

              Извлекать новые уроки


              Алексей Алешковский: Коронавирус выявил провалы в генетической памяти

              «Дразнилка» для России


              Артём Бузила: Киев и Минск взаимоотталкиваются

              Не осталась в стороне


              Геворг Мирзаян: Почему Россия обязана помогать другим странам бороться с коронавирусом

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?

              Установлен нулевой пациент с коронавирусом в России

                 15 апреля 2020, 13:45
              Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Президент Российского респираторного общества, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин завил, что нулевым пациентом с коронавирусом в России стал мужчина по фамилии Субботин, прилетевший из Милана.

              «У нас в России нулевым пациентом явился молодой мужчина 40 с лишним лет. Прилетел он из Милана. Сейчас уже можно назвать его фамилию – Субботин. Диагностировали у него коронавирус очень быстро. Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение. Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись. Он первый, кто выздоровел от коронавируса в России», – рассказал Чучалин в интервью «Православие.ру».

              Он добавил, что мужчина прибыл в страну 27 февраля. Академик уточнил, что вирус подхватили мать и отец, с которыми тот контактировал. По его словам, оба родителя – пожилые люди, у них болезнь протекает тяжелее, а отец подключен к аппарату ИВЛ.

              В России за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом (2774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............