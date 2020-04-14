G7 поддержал отсрочку для бедных стран на обслуживание долга

Страны «Большой семерки» (G7) поддержали введение моратория на обслуживание долга для бедных стран в ситуации с пандемией новой коронавирусной инфекции, говорится в заявлении, обнародованном минфином США.

США в этом году является председательствующей страной в G7. Заявление подготовлено после видеоконференции министров финансов и глав центробанков «Большой семерки», передает ТАСС.

«Министры и главы ЦБ отметили, что ряд наиболее уязвимых и бедных стран столкнется с серьезными проблемами в области здравоохранения и экономики в связи с последствиями COVID-19. Министры и главы ЦБ поддерживают многосторонние усилия по оказанию помощи этим странам и готовы предоставить временную приостановку платежей по обслуживанию долга для всех стран, имеющих право на льготное финансирование со стороны Всемирного банка, если к ним присоединятся все двусторонние официальные кредиторы из Группы двадцати и по согласованию с Парижским клубом», – говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что в планах у стран «Большой двадцатки» введение моратория на выплаты по двусторонним кредитам для государств с низким уровнем доходов. Это предлагается в рамках мероприятий по борьбе с пандемией и для предотвращения долгового кризиса.