Мединский создал список причастных к сносу памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский намерен передать в Следственный комитет список людей, причастных к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

«Информация о том, как происходило обсуждение и голосование по сносу памятнику Коневу, публична и вывешена на соответствующих чешских ресурсах. Эти сведения были собраны, и сегодня направлю их в Следственный комитет, дальше пусть юристы решают, как действовать. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, и чтобы оно было не абстрактным, мы передаем им эти сведения», – заявил Мединский, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в России принят уголовный закон за осквернение, разрушение и нанесение ущерба захоронениям, мемориалам и памятникам советским и российским солдатам, офицерам и военачальникам.

3 апреля при помощи крана и канатов в Праге снесли памятник Ивану Коневу. Министр обороны России Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать снесенный памятник Москве, но минобороны Чехии ответило, что «не может передать то», чем не владеет, так как памятник «является собственностью» района Прага-6.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в России и за рубежом, после чего СК России возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника.