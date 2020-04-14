В Минздраве назвали замену гречке

Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин рассказал, чем можно заменить гречку.

По словам врача, любая крупа может занять место гречки в рационе.

«Чем больший ассортимент в рационе семьи из круп, тем это лучше, потому что все крупяные изделия входят в основание так называемой пирамиды рационального, правильного питания», – передает «Говорит Москва» слова Ивашкина.

Эксперт добавил, что любая крупа полезна для здоровья из-за содержания медленных углеводов и белков.

«Поэтому каша из любой крупы и суп из любой крупы: перловка, пшено, кукуруза – все это примерно одинаково действует, как и греча», – пояснил Ивашкин.

Кроме того, гастроэнтеролог призвал стремиться к разнообразному питанию, что полезнее для здоровья. Особенно это касается детей и пожилых людей.

Как утверждают специалисты, россияне в марте текущего года на фоне новостей о распространении коронавируса и ослаблении рубля резко увеличили спрос на ряд товаров длительного хранения, в частности – на гречневую крупу. Между тем, Минсельхоз сообщает, что запасов гречихи в России хватит до урожая следующего года.

Ранее ФАС заявила об отсутствии реальных предпосылок для роста цен на сахар и гречку в будущем.

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