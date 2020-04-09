Минсельхоз рассказал о запасах гречки в России

Минсельхоз прогнозирует, что запасов гречихи в России хватит до урожая следующего года, заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

«По состоянию на сегодняшний день, гречихи, из которой делают гречневую крупу, у нас у аграриев остатки не менее 300 тыс. тонн, этих запасов хватит еще до урожая следующего года», – передает ТАСС слова Хатуова.

Он добавил также, что российские аграрии в 2020 году в полном объеме удовлетворят внутренний спрос на овощи открытого грунта.

«У нас объем производства овощей открытого грунта достаточно стабильный. У нас полное понимание, что мы в состоянии полностью удовлетворить себя, с урожая текущего года в полном объеме удовлетворим спрос. Мы рассчитываем, что производство овощей открытого грунта у нас вырастет», – сказал он.

Напомним, в среду в ФАС сообщили, что запасы на рынках сахара и гречки покрывают спрос россиян, в связи с чем нет объективных предпосылок для роста цен.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД