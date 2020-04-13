Препарат от коронавируса создали в России

В России создан препарат от коронавирусной инфекции, через 10-12 дней начнутся его клинические испытания, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний», – заявил глава Минздрава на совещании с президентом Владимиром Путиным, его слова приводятся на сайте Кремля.

Министр отметил, что в понедельник, 13 апреля, разработчики внесут пакет документов.

«В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где-то не позднее, чем через 10-12 суток, этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания», – уточнил Мурашко.

Ранее Минздрав расширил с шести до девяти список возможных к назначению лекарственных средств для лечения коронавируса у взрослых.