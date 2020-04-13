Внешний долг России за I квартал снизился до 450 млрд долларов

Внешний долг России за первый квартал текущего года сократился на 40,8 млрд долларов, или на 8,3%, и составил 450 млрд долларов, сообщает Банк России.

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил 450,0 млрд долларов США, снизившись с начала года на 40,8 млрд долларов США, или на 8,3%», – передает РИА «Новости» сообщение Банка России.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису.

Тем временем, экономике России предсказали двухлетнюю рецессию.

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