ГИБДД начала на месте выносить решения по нарушениям ПДД

Госавтоинспекция начала на месте выносить решения по нарушениям ПДД без посещения подразделений в условиях распространения коронавируса, исключения составляют лишь ситуации, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию Госавтоинспекции, сообщил замначальника ГУОБДД МВД Олег Понарьин.

«Рассмотрение дел об административных правонарушениях и вынесение решений по ним производится преимущественно на месте его совершения. Таким образом минимизируется направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции. В ситуациях, когда рассмотрение дел не входит в компетенцию сотрудника, назначается конкретная дата и время явки в подразделение Госавтоинспекции», – передает ТАСС слова Понарьина.

Он добавил, что Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.

«Из-за прекращения деятельности автошкол приостановлен прием экзаменов на право управления транспортными средствами», – сказал он. На вопрос ТАСС о сроках приостановки Понарьин ответил, что они пока не определены и будут конкретизироваться по мере стабилизации общей ситуации в регионах.

Понарьин рассказал также, что Госавтоинспекция в условиях коронавируса начала обменивать водительские удостоверения и регистрировать автомобили в особом порядке.

«В особом порядке, проходит обмен водительских удостоверений и процедура регистрации транспортных средств. В связи с введением режима повышенной готовности к лицам, вынужденно превысившим сроки регистрации, не будут применяться меры административного воздействия», – сказал он.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 2558 в 62 регионах. Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Москве – 1355, в Подмосковье – 495 человек, в Санкт-Петербурге – 121. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России зафиксировано 148 летальных исходов.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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