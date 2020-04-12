В Литве пожаловались на агрессивность и пьянство американских солдат

Далеко не все жители Литвы рады тому, что безопасность страны обеспечивают американские солдаты в рамках программы НАТО – протесты вызывает главным образом «неподобающее поведение» и «агрессивность» союзников, нередко принимающих участие в пьяных драках, пишет Modern Diplomacy.

В Литве расположены американские военнослужащие 1-ого батальона, 9-ого кавполка, 2-ой бронетанковой бригадной группы и 1-ой кавдивизии. Они находятся в республике в рамках операции «Атлантическая решимость». Но местное население далеко не всегда от них в восторге, «неподобающее поведение» американцев в общественных местах стало причиной протестов, передает RT текст статьи издания.

Для местных властей, пишет Modern Diplomacy, иностранные военные стали «крупной головной болью» – так, среди них много зараженных коронавирусом, больше, чем среди литовских военнослужащих. Также иностранцы часто принимают участие в пьяных сварах.

«Преступное поведение» объясняется еще и тем, что среди военных, дислоцированных в Литве, много проходивших службу в Ираке и Афганистане. В такой среде высок процент солдат, которые страдают от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

При этом по договору о статусе американских военнослужащих на литовской территории преступления личного состава США находятся в юрисдикции именно Вашингтона – то есть, литовская полиция и власти не могут ничего поделать с иностранными солдатами.

«В связи с этим возникают некоторые вопросы к литовским властям. Уверены ли вы в том, что иностранные военнослужащие на территории Литвы не страдают от посттравматического стрессового расстройства? Кто и как будет защищать Литву? Защищены ли местные жители от агрессивности и насилия иностранных войск? И если они совершат какие-то противоправные поступки, то кто за них будет отвечать?» – задается вопросом Modern Diplomacy.

Отметим, что в США призывают еще больше увеличить военный потенциал Прибалтики.