На Украине зафиксировали 266 новых случаев коронавируса

На Украине за последние сутки зафиксировали 266 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

По состоянию на утро 12 апреля, общее число пациентов достигло 2777, из них 89 пациентов выздоровели, 83 – умерли, сообщает Минздрав в Facebook.

По словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, случаи заболевания коронавирусом зафиксированы уже во всех областях страны, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы Минздрава, последней областью, в которой были обнаружены случаи инфицирования коронавирусом, стала Николаевская. На сегодняшний день там зафиксировано два случая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.

Согласно последним данным ВОЗ, к субботе число вирус-положительных в мире достигло 1 млн 610 тыс. 909 человек, число жертв составило 99 тыс. 690.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.