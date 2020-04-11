За сутки число вирус-положительных в мире выросло почти на 90 тыс.

Количество заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло на 89 тыс. 657 человек, от коронавирусной пневмонии умерли 6892 человека, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ежедневном информационном бюллетене.

Всего к 11.00 субботы число вирус-положительных в мире достигло 1 млн 610 тыс. 909 человек, число жертв составило 99 690, передает ТАСС.

Больше всего заразившихся и умерших в Европе: 839 тыс. 257 и 70 тыс. 565 случаев соответственно, за сутки число вирус-положительных выросло на 39 тыс. 561, а умерших – на 4 тыс. 352.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 536 тыс. 664 человека, 19 тыс. 294 умерли. По числу заразившихся (43 тыс. 491) за сутки этот регион превзошел Европу, но умерших за последние 24 часа там меньше (2 тыс. 178) .

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Третью позицию по числу заражений в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 11 апреля там выявлены 118 тыс. 549 инфицированных 4 тыс. 17 летальных исходов.

Из опубликованной ВОЗ таблицы следует, что больше всего вирус-положительных зарегистрировано в США – 461 тыс. 275. Далее следуют Испания (157 тыс. 022), Италия (147 тыс. 577), Германия (117 тыс. 568), Франция (89 тыс. 683), Китай (83 тыс. 369), Великобритания (70 тыс. 276), Иран (68 тыс. 192), Турция (47 тыс. 029) и Бельгия (26 тыс. 667).

Напомним, в субботу США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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