Доброволец рассказал, как тестируют экспериментальные вакцины

Сотрудник ГНЦ ВБ «Вектор» Алексей Кабанов рассказал, как проводятся тесты вакцины на людях.

Кабанов в фильме «Опасный вирус-2» для «России-1» ранее сам принимал участие в подобных тестах в качестве добровольца, передает РИА «Новости».

Он отметил, что всех желающих приглашают на скрининг. После этого подходящие кандидаты подписывают все нужные документы и проходят вакцинацию.

«Есть специальный корпус, стационар особо опасных инфекций, вот они проводят эти исследования, соответственно, там нас вакцинировали, и мы в течение суток находились под наблюдением врача», – пояснил Кабанов.

Испытуемым регулярно меряют температуру и проверяют место ввода инъекции. После этого их отправляют домой. Добровольцы регулярно приходят на осмотр к врачу и сдают анализы. Также добровольцы фиксируют наблюдения за состоянием.

Всех добровольцев делят на три группы. Первой вводят небольшую дозу препарата, второй – более высоку. Третьей группе вводят вакцину дважды и в максимальных дозах.

Ранее гендиректор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса будет проведен на 60 добровольцах.

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