Песков рассказал о распоряжении средствами от сделки со Сбербанком

Вопрос о направлении средств от сделки по Сбербанку находится в компетенции российского правительства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопрос правительства... Поэтому именно правительство будет принимать решения о, скажем так, как и куда канализировать эти средства», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка.

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