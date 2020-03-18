Путин одобрил покупку правительством акций Сбербанка

Президент России Владимир Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон предполагает выкуп Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния всего принадлежащего ЦБ пакета в 52,32% акций Сбербанка, соответствующего 50% акций плюс одна акция в уставном капитале, передает РИА «Новости».

Один закон предполагает выкуп акций у ЦБ по средневзвешенной цене за период, предшествующий сделке, который не может быть больше 30 дней.

Другой закон определяет процедуру перечисления части доходов ЦБ от продажи в бюджет и казну. В бюджет перечислят денежные средства, а в казну направят права требования ЦБ к Сбербанку по договорам субординированного кредита в объеме до 150 млрд рублей, а также к ВЭБу по депозитным договорам (до 350,45 миллиарда рублей).

ЦБ сможет оставить после сделки себе 300 млрд рублей. Регулятор сможет компенсировать за счет средств от сделки убытки в пределах 200 млрд рублей от продажи в 2020-2023 годах акций санируемых им банков.

Напомним, Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании одобрил закон о покупке правительством у Банка России 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. Госдума приняла закон во втором чтении 12 марта.

Ранее сообщалось, что правительство намерено приобрести пакет ЦБ в Сбербанке за счет Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.