Глава Роспотребнадзора ответила на вопрос о сроках окончания пандемии

Никто не может назвать сроков окончания пандемии коронавируса в мире, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании межправительственного совета ЕАЭС, проходящего в режиме видеоконференции.

«Сегодня, безусловно, мы живем в новой реальности. Сроков окончания этой ситуации не может назвать никто в мире», – приводит ее слова ТАСС

«Как поведет себя вирус, с которым мы знакомы всего три месяца, тоже четких прогнозов ни одна страна в мире и ученые не могут выстроить», – добавила Попова.

Ранее американский лингвист, публицист и философ Ноам Хомский заявил, что после пандемии коронавируса человечеству предстоит решить две глобальные проблемы – угрозы ядерной войны и глобального потепления.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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