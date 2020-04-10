С просьбой о поставках аппаратов ИВЛ к России обратились больше 30 стран

Более 30 стран в условиях пандемии обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

Бочаров сообщил, что в министерстве хотят «использовать эту ситуацию для того, чтобы выйти на международные рынки». В ведомстве считают, что «у нас есть все для того, чтобы сконцентрировать наши мощности, потенциал – не только в области аппаратов ИВЛ, но и других сложных медицинских приборов и до конца года создать специальную программу», передает РИА «Новости».

«Министерство промышленности, да и другие министерства –экономического развития, Росстандарт – готовы оказать поддержку (...) Больше 30 государств сейчас обращаются к России с просьбой о поставке этой продукции», – добавил он.

Напомним, в России за сутки выявили 1 тыс. 786 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. Выздоровели 795 человек.

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