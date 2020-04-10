Россия договорилась о поставках в Африку штурмовых лодок БК-10

«Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) начал реализацию первого за 20 лет контракта с одной из стран Африки южнее Сахары, заказчику будут поставлены штурмовые лодки БК-10, сообщили в пресс-службе компании-спецэкспортера.

«АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступило к реализации недавно подписанного первого внешнеторгового контракта с иностранным заказчиком из Африки южнее Сахары на поставку скоростных штурмовых лодок БК-10 проекта 02450 АО «Концерн «Калашников», входящего в госкорпорацию «Ростех», – передает ТАСС сообщение компании.

По словам главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, заключенный контракт «стал первым за последние 20 лет документом на поставку финальной продукции для военно-морских сил российского производства в Африку южнее Сахары».

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