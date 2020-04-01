Новосибирску выделили 490 млн рублей на дороги к новой ледовой арене

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о выделении Новосибирску 490 млн рублей на дорожные объекты к новой ледовой арене, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Средства будут направлены на строительство и реконструкцию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, передает «Российская газета».

Планируется реконструкция площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к ней (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская), а также реконструкция дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус».

Субсидия выделена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В прошлом году доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась до 38% (введено в эксплуатацию 162,5 км). Этот же показатель в Новосибирской агломерации увеличился до 56% (введено 68,5 км).