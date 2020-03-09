Трамп нашел виноватых в обрушении фондовых рынков

Причиной обвала американского рынка являются споры России и Саудовской Аравии о цене нефти и фейковые новости, заявил президент США Дональд Трамп.

«Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и добыче нефти. Это и поддельные новости – причина падения рынка!» – написал Трамп в Twitter.

Он выразил мнение, что ситуация может быть хороша для потребителя, так как благодаря этому «снижаются цены на бензин».

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти, в итоге с 1 апреля оно перестанет действовать. Цены на нефть начали резкое падение, вслед за этим обрушились рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о сложившейся на нефтяном рынке ситуации.

При этом в Саудовской Аравии отказались называть происходящее «ценовой войной» с Россией, назвав Москву важным партнером.