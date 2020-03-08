Зеленский рассказал о «жестких и тяжелых» переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят «очень сложно», однако дают результат.

Зеленский заявил в интервью газете The Guardian, отвечая на вопрос, сложно ли договариваться о чем-то с Владимиром Путиным, что это для него «очень сложно», передает РИА «Новости».

«Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв, но три года не было «нормандского формата». Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи – сейчас вернули 111 человек. Мы сели за стол переговоров», – добавил украинский лидер.

Он описал переговоры с Путиным так: «Знаете, говорят: «Идет как по маслу»? Но здесь «масла» вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед. Когда ты видишь, что движения вперед нет, тогда нужно выбирать другую стратегию».

Ранее Зеленский заявил, что может договориться с российским лидером Владимиром Путиным о мире в Донбассе.

При этом он отметил, что Киев выйдет из «нормандского формата» через год, если обстановка в зоне конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.

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