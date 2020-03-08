Зеленский собрался «бороться» за имеющих родственников в России украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается бороться за украинцев, которые имеют родственные связи в России и живут в пограничных с Россией областях.

Зеленский заявил в интервью The Guardian, что «те, у кого родственники в России, кто живет в приграничных областях и имеет дружеские, профессиональные связи, за них нужно бороться», передает РИА «Новости».

По его словам, таких людей «очень легко может «качать» любая информационная война», потому «им нужно дать уверенность в том, что Европейский союз ожидает Украину».

«Даже не так – Европейский союз хочет видеть Украину – крупнейшую по территории страну в Европе», – подчеркнул украинский лидер.

Также он отметил, что со своей стороны Киев уже сделал многое для вступления в ЕС, но украинцы могут разочароваться, если не дождутся этого.

«Если Украину не будут, условно, 20 лет брать в ЕС, не будут видеть равноправным членом, если это будет затяжной, длительный период, люди сами по себе будут разворачиваться, потому что они будут разочаровываться», – добавил президент.

Напомним, в феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

Ранее Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном.

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