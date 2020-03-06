На инициатора отставки генпрокурора Украины напали националисты

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6 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:30  |  vz.ru
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Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Киев незаконно продал российские активы на УкраинеФото: REUTERS/Konstantin Chernichkin
Киев экспроприировал собственность российского ВЭБа на территории Украины. Тем самым проигнорировано решение Стокгольмского арбитража о запрете продажи акций украинской «дочки» российского банка. Любопытно, что Киев обосновывает свои действия решением другого международного суда – в Гааге. А в основе судебных споров лежит одно и то же соглашение России и Украины от 1998 года. Как же разрешится эта юридическая коллизия? Подробности...
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Оппозиция сыграла свою роль в поправках к Конституции

Зюганов, похоже, обогнал Жириновского и Миронова по количеству популистских поправок к КонституцииФото: Анна Исакова/ТАСС
Прием поправок к Основному закону завершился, однако думская оппозиция по инерции продолжает бурно обсуждать свои варианты и ворчать при этом, что к ней мало прислушиваются. Так ли это? Что если подсчитать, сколько поправок КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» оказались полезными для страны, а сколько было вброшено чисто ради хайпа? Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

Новый премьер-министр Украины Денис ШмыгальФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Верховная рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое, во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалём. Гончарук побил своеобразный рекорд, пробыв на посту полноценного премьера (не и. о.) всего полгода. Почему Зеленский поменял управленческую команду, кто занял посты в новом кабинете министров – и куда они приведут Украину? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Около 2024 года в России что-то изменится

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ограничительный принцип должен быть только один: нельзя ничего сдавать и нельзя никого предавать. И не должно быть такой «свободы», ценой которой будет это предательство, эта сдача. Подробности...

Почему СССР оказался не готов к войне с гитлеровской Германией

Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой маленькой странной войне, в иранской проблеме и иранской операции, кажется, может быть найден секрет катастрофы июня 1941 года. Подробности...

Коронавирус прикончит глобализацию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Эпидемический кризис, скорее всего, будет купирован в ближайшие месяцы. Но его долгосрочные экономические и политические последствия будут огромными. Подробности...
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      Обсуждение: 8 комментариев
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              На инициатора отставки генпрокурора Украины напали националисты

              6 марта 2020, 11:01

              Текст: Евгения Шестак

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              Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, который был инициатором отставки генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, заявил о нападении на него после участия в программе «Народ против».

              По словам парламентария, на иномарках приехали около 40 человек с битами. Они представились ветеранами полка «Азов». После словесной перепалки в ход пошли куриные яйца. В результате пострадал только костюм Бужанского.

              «С помощью нескольких яиц одержали убедительную победу над моим костюмом. Переживаю не испугались ли ребята, всего-то четыре десятка, вот так взяли, и решились на такой отчаянный шаг. Руслан Георгиевич [Рябошапка], но вам же это все равно не помогло, верно?», – написал Бужанский в Telegram.

              В свою очередь генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко сообщила, что после программы ветераны полка Азов пытались задержать и оскорбить Бужанского.

              «Хотя Юрий Михальчишин (представитель националистической партии «Свобода» – прим. ВЗГЛЯД) говорит, что бойцы полка «Азов» сейчас находятся в другом месте. Но, слава Богу, камеры работают, и мы будем знать, кто сегодня с пакетами молока и прочей <...> приходил к студии», – отметила Влащенко. 

              В пятницу украинский парламент на внеочередном заседании выразил недоверие генпрокурору Украины Руслану Рябошапке, что влечет за собой его отставку. Бужанский обвинил Рябошапку в том, что виновные в коррупции остаются на свободе, добавив, что он покрывает преступников.

              Напомним, в среду вечером Верховная рада Украины отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и приняла решение об утверждении Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины.  Также в среду Рада утвердила новый состав правительства, который предложил Шмыгаль.

              Украинский политолог Руслан Бортник сказал газете ВЗГЛЯД, что смена правительства Украины является опасным экспериментом.  

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