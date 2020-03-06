Новый марсоход США получил имя

Марсоход, запуск которого должен состояться в 2020 году, назван Perseverance («Упорство»), сообщило НАСА.

Названия предлагали американские школьники, от которых, по условиям конкурса, также требовалось написать сочинение, объясняющее их выбор. Было подано 28 тыс. заявок, девять из которых прошли в финал. Победил в конкурсе ученик седьмого класса Алекс Мэтер, передает РИА «Новости».

В своем выступлении он обыграл также названия марсоходов Curioisty («Любопытство») и Opportunity («Возможность»): «Мы всегда испытываем любопытство и ищем возможности, но если роверы должны обладать нашими качествами, качествами человеческой расы, у нас не хватает самого главного – упорства».

Новый марсоход должен совершить посадку на Марсе в феврале 2021 года.

Напомним, НАСА представило самую подробную панораму Марса. Панорама собрана инженерами на основе снимков, которые сделал с помощью телеобъектива марсоход Curiosity в ноябре-декабре.