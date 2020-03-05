В СПЧ выступили против доступа коллекторов к данным граждан на портале госуслуг

Коллекторам нельзя позволять заниматься просроченными задолженностями граждан, а также не стоит предоставлять доступ к госуслугам и к другим закрытым базам, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте по правам человека Александр Брод.

Профессиональные коллекторские агентства планируют получить доступ к госуслугам, чтобы рассылать россиянам уведомления. Они надеются, что данная возможность появится с принятием нового законопроекта «О деятельности по возврату просроченной задолженности с физических лиц».

«Я все-таки надеюсь, что деятельность коллекторов не будет безграничной, и не думаю, что дадут им возможность заниматься просроченными задолженностями граждан. Есть критические высказывания наших законодателей, поскольку все прекрасно знают, что коллекторы зачастую применяют противоправные действия (угрозы, телефонный террор, причинение вреда здоровью и даже порча имущества)», – заметил Брод.

Эксперт не думает, что новый законопроект в сфере взыскания будет принят, а также рассчитывает, что коллекторы не получат доступ к порталу госуслуг.

Он подчеркнул, что, наоборот, является сторонником того, чтобы деятельность коллекторов была строго регламентирована и ограничена.

«Коллекторы имеют право на информацию, которая есть в открытом доступе. Но если говорить о какой-то информации в закрытых базах, например, в госуслугах, то давать право доступа ни в коем случае не нужно. Коллекторы – это чисто коммерческий проект, и я против того, чтобы подключать к ним задолженности по жилищно-коммунальным услугам, государственным структурам и так далее», – заключил Брод.

Ранее в России впервые наказали дисквалификацией директора коллекторской фирмы за нарушение при общении с должниками.