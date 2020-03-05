Иностранцы представили проекты на конкурс «Моя страна – моя Россия»

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5 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:08  |  vz.ru
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Американские страхи укрепили рубль

США начали спасать мировую экономикуФото: Максим Стулов/|Ведомости/ТАСС
Неожиданное снижение ставки ФРС и удар по доллару обескуражило и напугало — последний раз американский регулятор так делал в разгар крупнейшего в истории глобального кризиса фондового рынка в 2008 году. Неужели в США решили придержать наступление новой рецессии? России такие шаги могут пойти на пользу.  Подробности...
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Кто победит в переговорах Путина и Эрдогана

Лидеров России и Турции ждут сложнейшие переговорыФото: Alexei Druzhinin/Xinhua/ZUMA Wire/ТАСС
В четверг, 5 марта, в российской столице состоятся важнейшие российско-турецкие переговоры между президентами Путиным и Эрдоганом. Речь пойдет в том числе о разрешении военно-политического кризиса, связанного с боями в сирийском Идлибе. У обоих лидеров на руках серьезные козыри, подкрепляющие их позиции. Чьи аргументы окажутся сильнее и почему? Подробности...
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Смогут ли фрегаты с «Калибрами» усмирить Турцию

Фрегаты проекта 11356 – единственное, что Россия может противопоставить Турции в Средиземном мореФото: mil.ru
Сразу два новейших российских фрегата, оснащенных ракетами «Калибр», следуют сейчас к берегам Сирии. Присоединившись к другим кораблям ВМФ России в Средиземном море, они должны стать аргументом в политическом диалоге России и Турции. Однако какова их реальная боевая ценность – в том числе по сравнению с турецкими военно-морскими силами? Подробности...
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Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

Новый премьер-министр Украины Денис ШмыгальФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Верховная рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое, во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалём. Гончарук побил своеобразный рекорд, пробыв на посту полноценного премьера (не и. о.) всего полгода. Почему Зеленский поменял управленческую команду, кто занял посты в новом кабинете министров – и куда они приведут Украину? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Зачем в Конституции вспоминать Бога и русских

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Традиции, идеалы, вера предков – все это объединяет нас. Прекрасно, что это будет записано в Конституции. И при чем тут светский характер нашего государства? О том, что оно светское, сказано в первой главе Конституции, основах конституционного строя – ее никто не трогает и не отменяет. Подробности...
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Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества

Сергей Худиев, публицист, богослов
Трагическая гибель гостей на дне рождения вызвала парадоксальную реакцию в социальных сетях. Многие комментаторы повели себя так, будто произошло что-то очень смешное. Заговорили о «премии Дарвина», стали потешаться над невежеством людей. Подробности...
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Россия уже выиграла «Евровидение-2020»

Антон Крылов, журналист
У Little Big все хорошо и с фриковатостью, и с качеством вгрызающихся в мозг мелодий, и даже с политикой. Достоинства питерских рейв-треш-музыкантов можно перечислять долго, но значит ли это, что победа у нас в кармане? Да вообще ничего это не значит! Подробности...
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              Иностранцы представили проекты на конкурс «Моя страна – моя Россия»

              5 марта 2020, 10:59

              Текст: Ольга Никитина

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              В числе 63 тыс. 11 участников XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – граждане стран СНГ, Испании, Египта, Республики Чад и Республики Конго.

              Проекты в номинациях «Моя страна. Моя история. Моя победа», «Города-побратимы наших стран», «Энергия моей страны», «Мой город», «Моя предпринимательская инициатива» и «Цифровая среда для повышения качества жизни в регионах» представили 11 иностранных граждан, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              25-летний Юнус Абакар приехал в Россию из Республики Чад, чтобы пройти обучение в Марийском государственном университете в Йошкар-Оле. Для участия в конкурсе «Моя страна – моя Россия» студент разработал проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

              «Я бы хотел рассказать о великом подвиге русского народа от лица иностранного гражданина. К знаменательному событию я подготовил историческую экскурсию на французском и английском языках, в которой могут принять участие как зарубежные гости Йошкар-Олы, так и местные жители», – рассказал Юнус Абакар.

              Студенты из Республики Конго и Туркменистана выступают на конкурсе с проектами, направленными на социализацию и адаптацию иностранной молодежи в российских городах.

              Так, 23-летний Седрик Ндомбо Киссенгу, студент Московского Политеха, уроженец города Браззавиль Республики Конго, работает над созданием благоприятной среды, дружного сообщества, в котором иностранцы смогут советоваться и решать бытовые вопросы сообща.

              Седрик Ндомбо отметил, «что обучение в Москве открыло для него огромные возможности для самореализации и теперь он хочет помогать другим молодым людям развиваться и воплощать идеи здесь».

              Студент Мордовского педагогического института им. М.Е. Евсевьева, 24-летний Амирхан Рахманкулиев приехал в Саранск из Туркменистана, чтобы изучать менеджмент в сфере образования. Начав обучение в институте, Амирхан заметил, что многие его соотечественники не обладают достаточной цифровой грамотностью для решения простых бытовых вопросов.

              «Многие мои соотечественники не владеют компьютерными навыками, чтобы использовать электронную почту, делать покупки в интернете и безопасно пользоваться социальными сетями. Нередко мои одногруппники, приехавшие из Туркменистана, сталкиваются с мошенничеством в интернете. Чтобы решить проблему, я разработал проект, направленный на повышение цифровой грамотности, и представил его в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни в регионах», – рассказал Амирхан Рахманкулиев.

              28-летний испанец Виктор Кальвета проходит подготовительный курс для поступления в РЭА им. Г.В. Плеханова, а на конкурсе выступает с проектом, направленным на создание инициативного сообщества, которое поможет решать социальные проблемы.

              «Россия уже дала мне многое: возможность жить и учиться здесь, своим проектом я бы хотел привнести в общество что-то значимое и полезное», – добавил Виктор Кальвета.

              Преподаватель Казахской академии спорта и туризма из Алматы, 28-летняя Анастасия Губаренко представила на конкурс проект, направленный на развитие туризма в России и Казахстане.

              «Будучи экскурсоводом и краеведом, я уверена, что представители нашей профессии должны налаживать межкультурное общение. Перед специалистами сферы туризма стоит задача укрепления связей с соседними государствами. Моя идея – создать единую школу экскурсоводов, где специалисты из России и Казахстана смогут обмениваться опытом, работать над совместными проектами. Надеюсь, что моя программа поможет создать благоприятную среду для повышения профессионального уровня специалистов, а также укрепит международное сотрудничество в сфере туризма», – рассказала Анастасия Губаренко.

              Идеи иностранцев направлены и на непосредственное развитие российских территорий, городов и сел.

              Так, 23-летний студент Уральского федерального университета Ахмед Бахег, который приехал из Египта, предложил внедрить систему для очистки воды в сельскохозяйственных стоках.

              25-летний выпускник МГУ Санат Сеитов из Нур-Султана (Казахстан) после обучения в университете решил работать над экологическим проектом по предотвращению опустынивания земель «путем высадки растений, которые будут служить как кормом для овец, так и закреплять пески».

              18-летний Туран Гаджи оглы переехал в Россию из Азербайджана 12 лет назад, сейчас он изучает право в Сергиево-Посадском колледже. На конкурс студент представил проект по развитию виноделия в Крыму и на Северном Кавказе.

              «На создание проекта меня вдохновила история основоположника русского виноделия в Крыму Льва Голицына», – отметил Туран Гаджи оглы.

              Заочная экспертиза проектов участников конкурса «Моя страна – моя Россия» продлится до 1 апреля 2020 года.

              Очные этапы будут проходить на площадках Российской академии образования, Российского государственного гуманитарного университета, Роспатента, Уральского государственного медицинского университета, Пермского Политеха, Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева и других. Победителей конкурса объявят на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2020 года.

              Финалисты и победители конкурса получат денежные премии, ценные призы от партнеров проекта, возможность стажировок в ведущих российских компаниях и информационную поддержку. С 2019 года финалисты конкурса «Моя страна – моя Россия» принимают участие в программе постконкурсного сопровождения победителей.

              Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».


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