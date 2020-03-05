Иностранцы представили проекты на конкурс «Моя страна – моя Россия»

В числе 63 тыс. 11 участников XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – граждане стран СНГ, Испании, Египта, Республики Чад и Республики Конго.

Проекты в номинациях «Моя страна. Моя история. Моя победа», «Города-побратимы наших стран», «Энергия моей страны», «Мой город», «Моя предпринимательская инициатива» и «Цифровая среда для повышения качества жизни в регионах» представили 11 иностранных граждан, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

25-летний Юнус Абакар приехал в Россию из Республики Чад, чтобы пройти обучение в Марийском государственном университете в Йошкар-Оле. Для участия в конкурсе «Моя страна – моя Россия» студент разработал проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Я бы хотел рассказать о великом подвиге русского народа от лица иностранного гражданина. К знаменательному событию я подготовил историческую экскурсию на французском и английском языках, в которой могут принять участие как зарубежные гости Йошкар-Олы, так и местные жители», – рассказал Юнус Абакар.

Студенты из Республики Конго и Туркменистана выступают на конкурсе с проектами, направленными на социализацию и адаптацию иностранной молодежи в российских городах.

Так, 23-летний Седрик Ндомбо Киссенгу, студент Московского Политеха, уроженец города Браззавиль Республики Конго, работает над созданием благоприятной среды, дружного сообщества, в котором иностранцы смогут советоваться и решать бытовые вопросы сообща.

Седрик Ндомбо отметил, «что обучение в Москве открыло для него огромные возможности для самореализации и теперь он хочет помогать другим молодым людям развиваться и воплощать идеи здесь».

Студент Мордовского педагогического института им. М.Е. Евсевьева, 24-летний Амирхан Рахманкулиев приехал в Саранск из Туркменистана, чтобы изучать менеджмент в сфере образования. Начав обучение в институте, Амирхан заметил, что многие его соотечественники не обладают достаточной цифровой грамотностью для решения простых бытовых вопросов.

«Многие мои соотечественники не владеют компьютерными навыками, чтобы использовать электронную почту, делать покупки в интернете и безопасно пользоваться социальными сетями. Нередко мои одногруппники, приехавшие из Туркменистана, сталкиваются с мошенничеством в интернете. Чтобы решить проблему, я разработал проект, направленный на повышение цифровой грамотности, и представил его в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни в регионах», – рассказал Амирхан Рахманкулиев.

28-летний испанец Виктор Кальвета проходит подготовительный курс для поступления в РЭА им. Г.В. Плеханова, а на конкурсе выступает с проектом, направленным на создание инициативного сообщества, которое поможет решать социальные проблемы.

«Россия уже дала мне многое: возможность жить и учиться здесь, своим проектом я бы хотел привнести в общество что-то значимое и полезное», – добавил Виктор Кальвета.

Преподаватель Казахской академии спорта и туризма из Алматы, 28-летняя Анастасия Губаренко представила на конкурс проект, направленный на развитие туризма в России и Казахстане.

«Будучи экскурсоводом и краеведом, я уверена, что представители нашей профессии должны налаживать межкультурное общение. Перед специалистами сферы туризма стоит задача укрепления связей с соседними государствами. Моя идея – создать единую школу экскурсоводов, где специалисты из России и Казахстана смогут обмениваться опытом, работать над совместными проектами. Надеюсь, что моя программа поможет создать благоприятную среду для повышения профессионального уровня специалистов, а также укрепит международное сотрудничество в сфере туризма», – рассказала Анастасия Губаренко.

Идеи иностранцев направлены и на непосредственное развитие российских территорий, городов и сел.

Так, 23-летний студент Уральского федерального университета Ахмед Бахег, который приехал из Египта, предложил внедрить систему для очистки воды в сельскохозяйственных стоках.

25-летний выпускник МГУ Санат Сеитов из Нур-Султана (Казахстан) после обучения в университете решил работать над экологическим проектом по предотвращению опустынивания земель «путем высадки растений, которые будут служить как кормом для овец, так и закреплять пески».

18-летний Туран Гаджи оглы переехал в Россию из Азербайджана 12 лет назад, сейчас он изучает право в Сергиево-Посадском колледже. На конкурс студент представил проект по развитию виноделия в Крыму и на Северном Кавказе.

«На создание проекта меня вдохновила история основоположника русского виноделия в Крыму Льва Голицына», – отметил Туран Гаджи оглы.

Заочная экспертиза проектов участников конкурса «Моя страна – моя Россия» продлится до 1 апреля 2020 года.

Очные этапы будут проходить на площадках Российской академии образования, Российского государственного гуманитарного университета, Роспатента, Уральского государственного медицинского университета, Пермского Политеха, Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева и других. Победителей конкурса объявят на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2020 года.

Финалисты и победители конкурса получат денежные премии, ценные призы от партнеров проекта, возможность стажировок в ведущих российских компаниях и информационную поддержку. С 2019 года финалисты конкурса «Моя страна – моя Россия» принимают участие в программе постконкурсного сопровождения победителей.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».