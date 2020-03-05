Назван прообраз радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны»

Прославленная советская разведчица-нелегал Анна Камаева была прототипом радистки Кэт из популярного телесериала «Семнадцать мгновений весны», рассказал ведущий эксперт Зала истории Службы внешней разведки России Владимир Антонов.

«Прообразом Кэт стала советская разведчица Анна Федоровна Камаева... А игравший Штирлица Вячеслав Тихонов, в свою очередь, многое позаимствовал у ее мужа, тоже разведчика-нелегала Михаила Ивановича Филоненко. Они дружили до самой кончины супругов-разведчиков», – передает РИА «Новости» слова Антонова.

Камаева (1918– 1998) пришла в советскую внешнюю разведку в конце 1930-х годов. С первых дней Великой Отечественной войны ее включили в особую группу при НКВД, сотрудники которой должны были проводить разведывательно-диверсионные операции на оккупированной советской территории. Если бы немцы взяли Москву, Камаевой предстояло совершить покушение на самого Гитлера, когда тот приехал бы на торжества в столицу СССР.

После войны Камаева вышла замуж за сотрудника внешней разведки Филоненко (1917–1982). С 1948 года они регулярно выезжали за рубеж для работы по линии нелегальной разведки.

Двух младших детей Анна Камаева-Филоненко родила, находясь на нелегальном положении – сначала в Китае, а затем в Латинской Америке. Правда, тогда она – в отличие от радистки Кэт – не кричала по-русски, уточнил Антонов.

«Но в остальном Анна Камаева остается прототипом радистки из «Семнадцати мгновений», – добавил историк.

В 1954–1960 годах супруги Филоненко работали на нелегальном положении в Латинской Америке. Там они добывали планы США, прежде всего военно-политические, в отношении Советского Союза.

«Такую информацию в Латинской Америке было легче добыть, чем в США. Дело в том, что американцы делились своими планами с партнерами, рассчитывая на их возможное использование в будущей войне против СССР», – пояснил Антонов.

Осенью в Службе внешней разведки России сообщили, что легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян умерла на 94-м году жизни.

В январе глава СВР Сергей Нарышкин обнародовал имена семи российских разведчиков-нелегалов.

Напомним, ветеран Службы внешней разведки (СВР) России, Герой России Юрий Шевченко рассказал, что сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов делились в узких кругах планами по разрушению СССР.