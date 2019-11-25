Умерла легендарная советская разведчица Гоар Вартанян

Легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян умерла на 94-м году жизни, сообщает СВР.

«Ушел из жизни близкий всем нам человек», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Отмечается, что Гоар Вартанян внесла большой вклад в добывание информации, необходимой для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в Ленинакане.

С 1942 года входила в разведгруппу «Легкая кавалерия», в 1946 году вышла замуж за Геворка Вартаняна.

Вела нелегальную разведывательную деятельность вместе с мужем в десятках стран мира на разных континентах около 45 лет. Их деятельность до сих пор в значительной мере засекречена. Выполняла при муже функции радиста. Работала в Иране, на Дальнем и Среднем Востоке, в Западной Европе и США.

Вартаняны специализировались на военно-политической разведке, в меньшей степени – на научно-технической. За это время трижды меняли все свои персональные данные, включая гражданство. Раздобыли секретные сведения о нескольких базах НАТО в Европе – в Италии, Греции и ФРГ.

В 1986 году супруги окончательно завершили разведывательную работу за рубежом, вернулись в СССР.

Геворк Вартанян умер в январе 2012 года в возрасте 87 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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