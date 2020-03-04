Случай энцефалита из-за коронавируса впервые выявили в Китае

В Пекине выписали пациента, у которого были диагностированы пневмония и энцефалит, вызванные новым типом коронавируса. В сообщении больницы «Дитань» Столичного медицинского университета Пекина говорится, что коронавирус может поражать и центральную нервную систему.

«По состоянию на данный момент, мы получали информацию о том, что больные COVID-19 страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражается печень, почти нарушаются функции других внутренних органов, однако до сегодняшнего дня не было информации о том, что вирус может поражать центральную нервную систему, это первый подобный случай в мире», – цитирует сообщение медучреждения РИА «Новости».

56-летний мужчина был доставлен в больницу 24 января с тяжелой дыхательной недостаточностью и вирусной пневмонией. В клинике пациенту провели антивирусную терапию, противобактериологическую терапию и лечили препаратами традиционной медицины, однако его состояние не улучшалось.

На 10-й день болезни, при помощи компьютерной томографии у него были выявлены частичные изменения в легких. На 14-й день у больного начала наблюдаться судорога челюстно-лицевых мышц. При осмотре результат на регидность затылочных мышц оказался положительным, также отмечался замедленный зрачковый рефлекс на свет, но компьютерная томография головы не выявила патологий.

Врачи провели анализ образца спинномозговой жидкости на возможный патоген инфекционного заболевания и исключили другие возбудители, но обнаружили геном COVID-19. У пациента был диагностирован вирусный энцефалит.

14 дней пациенту поддерживали искусственное дыхание и лечили вирусный энцефалит, после чего болезнь легких стала проходить, а симптомы нервного заболевания исчезли. На 32-й день болезни мужчину перевели в отделение интенсивной терапии, где продолжили лечение от коронавируса.

«Во время клинических наблюдений есть немало случаев, когда у больных наблюдается ригидность затылочных мышц, внезапное расстройство сознания и даже случаи бессознательного состояния. Сталкиваясь с такими случаями, нужно быть бдительными, коронавирус нового типа, возможно, может поражать центральную нервную систему, поэтому необходимо своевременно проводить анализ спинномозговой жидкости, чтобы иметь более комплексное понимание о COVID-19, лечить осложнения нервной системы и таким образом снизить смертность среди тяжелобольных», – приводятся в сообщении слова заведующего отделом интенсивной терапии больницы Лю Цзина.

25 февраля пациента выписали после успешного лечения.

В среду ВОЗ сообщила, что по всему миру за сутки выявлено 1 тыс. 922 новых случая заражения коронавирусом, в Китае число случаев заражения достигло 80 тыс. 270 человек, 2981 пациент скончался.