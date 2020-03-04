России предсказали резкий рост числа сверхбогачей

Количество так называемых ультрахайнетов (владельцев чистых активов стоимостью свыше 30 млн долларов) к 2024 году в России увеличится на 23% – до 11 тыс. человек, говорится в исследовании The Wealth Report о распределении благосостояния в мире компании Knight Frank.

Управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков заявил, что «Россия, преодолев кризисные явления 2014-2017 годов, входит в новую фазу роста благосостояния», передает РИА «Новости».

По его словам, «после снижения численности российских ультрахайнетов на 15% в пятилетней ретроспективе, к 2024 году нас ждет существенный рост их числа на 23%, до 11 тыс. человек». При этом он отметил, что по количеству сверхсостоятельных лиц Россия уже обгоняет такие центры сосредоточения благосостояния, как Швейцария или Швеция.

Согласно исследованию, во всем мире за предыдущие пять лет их стало на 29% больше, а к 2024 году количество вырастет еще на 27%, составив 650 тыс. человек.

Наибольший прирост ожидается в Индии (+73%), Вьетнаме (+64%) и Китае (+58%).

По данным Knight Frank, среди стран по числу ультрахайнетов лидером по-прежнему остаются США – более 240 тыс. человек (прирост за последний год 6%).

В тройке лидеров также Китай – более 61 тыс. человек (+15% в 2019 году) и Германия – более 23 тысяч (+1%). Россия находится на девятом месте – почти 9 тыс. ультрахайнетов, в 2019 году их стало больше на 4%.

Больше всего долларовых миллиардеров (631) сегодня сосредоточено в США. Далее следуют Китай (316), Германия (129), Индия (104). Россия расположилась на пятой строчке, за год в стране стало на три долларовых миллиардера больше – 103 человека.

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