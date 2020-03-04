У Непала возникли проблемы с оплатой Ми-17

Непал не может оплатить России покупку вертолетов Ми-17 из-за проблемы с транзакцией в долларах США по причине антироссийских санкций, сообщил посол южноазиатской республики в России Риши Рам Гхимире.

«Наша цель – обеспечить вертолетом Ми-17 каждую из семи провинций нашей страны. То есть мы решили закупить у России семь вертолетов. Но есть проблема с оплатой. На данный момент, посольство России в Непале и наше министерство иностранных дел находится в контакте, обсуждая, как произвести оплату за российские вертолеты», – передает РИА «Новости» слова посла.

«Действуют санкции США в отношении РФ, и мы ищем страны, чтобы отправить России деньги. Из-за этих санкций стало проблемой, как платить России в долларах. Как этот вопрос будет решен, пока не известно. Может быть, заплатим через Китай, может быть, через Индию», – отметил он.



Дипломат пояснил, что «транзакции не производятся в рублях».

«Россия также не признает оплату в нашей национальной валюте. Это проблема», – указал Гхимире.

По словам непальского посла, правительство его страны «очень заинтересовано в оплате этих вертолетов».

«Нашей армии они очень нужны. Я знаю, что также есть частные компании, которые также покупают эти российские вертолеты. Непал, как вы знаете, горная страна, и вертолеты нужны и для перевозки людей, и для транспортировки товаров», – подчеркнул он.

Посол Непала в Москве также сообщил, что 21-23 апреля министр обороны Непала приедет в Москву для участия в Московской конференции по безопасности.

«На эти даты мы запросили для нашего министра обороны встречу с министром обороны России. На этой встрече вопрос оплаты вертолетов будет обсуждаться», – сказал дипломат.

Напомним, в ноябре Гхимире заявил, что Непал закупит у России не менее семи вертолетов Ми-17 до конца этого года или к началу следующего.