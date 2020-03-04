Жертвами торнадо в США стали 25 человек

В результате торнадо в американском штате Теннесси погибли 25 человек, сообщили местные власти.

Десятки зданий и построек разрушены. Оборваны линий электропередачи. Электроэнергию не получают 43 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

По информации национального агентства США по океанам и атмосфере, торнадо стало вторым в истории штата по числу погибших. В результате торнадо 1952 года погибли 38 человек. Жертвами торнадо 2008 года стали 22 человека.

В 2019 году из-за торнадо в штате Алабама погибли 23 человека.